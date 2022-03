Euronics, arriva lo Sconto Iva del 22% fino al 30 Marzo 2022

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il Red Weekend, Euronics risponde con lo Sconto Iva del 22%, che sarà attivo fino al 30 Marzo 2022 su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i televisori, segnaliamo l’LG OLED 65C1 da 65 pollici a 1793 Euro, in calo rispetto ai 2299 Euro di listino, mentre il modello da 55 pollici della stessa linea passa a 1301 Euro. Il Samsung QN90A da 65 pollici invece viene proposto a 1996,02 Euro, rispetto ai 2559 Euro precedenti, mentre il Q60A da 55 pollici passa a 701,99 Euro.

Tra gli smartphone, invece, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, che viene proposto a 295 Euro, in calo del 22% rispetto al prezzo di listino, mentre l’11T 5G passa a 389 Euro. L’Oppo Find X3 Neo invece passa a 549 Euro. L’iPhone 13 può essere acquistato ad 829 Euro nella versione con 128 gigabyte di memoria, e 999 Euro in quella con 256 gigabyte di storage.

Tra i prodotti disponibili a prezzo ridotto segnaliamo anche l’Acer Nitro 5, A 1499 Euro, in calo di 200 Euro rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito Euronics per visualizzare i negozi in cui è disponibile il volantino.