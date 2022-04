Euronics, arriva lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA fino al 26 Aprile 2022

Scadrà il 26 Aprile 2022 il nuovo volantino Euronics che propone lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA, su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Vediamo quali sono le offerte più interessanti.

Il volantino propone un’ampia gamma di prodotti in offerta, anche legati al mondo dell’informatica.

Tra i TV, l’LG OLED 65 A1 da 65 pollici viene proposto a 1393,43 Euro, rispetto ai 1699 Euro di listino, ma effettuando l’ordine in negozio il prezzo cala ulteriormente a 1293,43 Euro. In offerta segnaliamo anche l’LG OLED C1 da 55 pollici, a 1196,71 Euro, dai 1459 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung, invece, citiamo il QLED QE75QN800A da 75 pollici, che è disponibile a 2459,01 Euro, 540 Euro in meno rispetto ai 2999 Euro precedenti.

Passando ai PC, invece, il notebook HP 250 G8 con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 696,71 Euro, 153 Euro in meno rispetto agli 849 Euro di listino.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator direttamente sul sito web ufficiale di Euronics. Il volantino in questione è attivo in Lombardia e Lazio, ma prima di rivolgervi direttamente ad uno dei punti vendita consigliamo comunque di effettuare un controllo sul sito.