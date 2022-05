Euronics, arrivano gli LG Days: sconti su tanti TV fino al 7 Maggio 2022

Non c’è solo il nuovo Sottocosto di Mediaworld in giornata odierna. Euronics infatti propone gli LG Days, che fino al 7 Maggio 2022 propongono un’ampia gamma di televisori a prezzi ridotti.

L’LG OLED evo della gamma C2 da 42 pollici può essere portato a casa a 1299 Euro se si richiede il bonus TV da 100 Euro e si completa l’ordine in negozio fisico.

Cala però di prezzo l’OLED 48C1 da 48 pollici, su cui Euronics garantisce uno sconto del 55% ed è disponibile ad 899 Euro dai 1999 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il modello da 77 pollici della stessa linea, che passa a 2299 Euro, dai 3999 Euro di listino, con uno sconto del 42,5%.

Segnaliamo in sconto anche il 55UP81006LR da 55 pollici, che passa a 479 Euro dagli 899 Euro di listino: lo sconto è del 46,7% , mentre il 75UP756PA da 75 pollici è disponibile ad 849 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1699 Euro imposti da LG. Infine, è molto interessante anche la riduzione sul 43NANO796PC da 43 pollici che viene proposto a 379 Euro, il 41% in meno rispetto ai 649 Euro precedenti.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.