Euronics dà il via al Black Friday 2019: super offerte fino al 2 Dicembre

Dopo l'annuncio di ieri, Euronics ha ufficialmente dato il via al suo Black Friday 2019, con una serie di sconti su tantissime categorie di prodotti, tra cui l'elettronica ed informatica.

Il Galaxy S10 da 128GB di Samsung può essere acquistato al prezzo di 799 Euro, il 13,99% in meno rispetto ai 929 Euro di listino. E' disponibile anche il Samsung Galaxy S10+ da 128GB a 1029 Euro. Nessuno sconto invece sui nuovi iPhone 11 ed iPhone 11 Pro, che nel volantino sono disponibili praticamente a prezzo di listino. Lo stesso vale anche per Apple Watch Series 5 da 40mm, a 559,99 Euro nella variante.

In sconto però troviamo anche il TV LG OLED 55B9PLA da 55 pollici, a 1299 Euro, il 45% in meno dai 2399 Euro precedenti imposti direttamente dal produttore, mentre l'OLED65B9PLA da 65 pollici passa a 3199 a 1999 Euro, per un risparmio del 37%.

Euroncis però sconta anche la docking station e cassa MP3 JBL Go Plus, in varie colorazioni, a 29,99 Euro. Il FitBit Insipire HR invece passa al prezzo di 79,99 Euro, il 20% in meno da 99,99 Euro precedenti.

Gli auricolari JBL Endurance Sprint, nella colorazione nera invece passano a 34,99 Euro, il 30% in meno dai 49,99 euro.

La lista completa dei prodotti in promozione è disponibile a questo indirizzo.