Euronics Black Friday 2021: 200 Euro di sconto su un'aspirapolvere Dyson

Il Black Friday 2021 di Euronics continua e quest'oggi segnaliamo un'interessante promozione su un'aspirapolvere senza fili a marchio Dyson, su cui è possibile risparmiare il 29% sul prezzo di listino.

Il modello di aspirapolvere in offerta è la Dyson V11 Outsize, che nel bundle con seconda batteria viene proposto a 499 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore di 699 Euro.

La consegna a casa è gratuita, così come il ritiro dell'usato, mentre se si vuole aggiungere la protezione acquisto SERENA è necessario pagare un sovrapprezzo di 39 Euro. Tramite la scheda prodotto è anche possibile verificare la disponibilità in negozio per effettuare il ritiro nel punto vendita più vicino.

La promozione sarà disponibile fino al 29 Novembre 2021, salvo esaurimento scorte, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Il Dyson V11 Outsize ottimizza in maniera intelligente la potenza ed autonomia ed è in grado di adattarsi automaticamente a tappeti e pavimenti duri, ma offre fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco. A livello tecnico, è basato sul motore Dyson Hyperdrymium che raggiunge una velocità fino a 125mila giri al minuti generando un'aspirazione molto potente che si avvale di un filtro a sei strati in grado di trattenere il 99,99% delle particelle.