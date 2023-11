Euronics, il Black Friday continua fino al 27 Novembre con il nuovo volantino

Insieme alla proroga del Black Friday di Unieuro, arriva anche il nuovo volantino di Euronics che fino al 27 Novembre 2023 propone una serie di offerte molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica.

Il MacBook Air da 15 pollici con M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, a cui si aggiunge un SSD da 256 gigabyte, è disponibile a 1499 Euro, in calo dai 1649 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 499,66 Euro con Klarna, e consegna senza costi aggiuntivi da 9,90 Euro.

Sempre fronte laptop, segnaliamo anche il Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 512GB a 449 Euro, in calo dai 649 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo lo sconto su iPhone 11 da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 549 Euro, in calo dai 609 Euro di listino.

Non potevano mancare le riduzioni sui TV: lo smart TV OLED LG 48A26LA da 48 pollici è disponibile a 649 Euro, il 50% in meno dai 1299 Euro di listino. Il Samsung QE55Q60CAUXZT da 55 pollici invece passa a 549 Euro, il 13% in meno dagli 849 Euro imposti dal produttore.

Segnaliamo anche lo sconto sull’asciugacapelli Dyson Supersonic, a 379 Euro, rispetto ai 449 Euro di listino.

La lista completa degli sconti è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.