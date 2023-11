Da Euronics il Black Friday inizia in anticipo: fino a 500 Euro di sconto immediato

È iniziato il mese di Novembre, ed è iniziata anche la stagione che ci porterà al Black Friday nell’ultimo venerdì del mese. Le catene di distribuzione, per tale motivo, si stanno già organizzando ed attrezzando con sconti in anteprima.

È il caso di Euronics che fino al 15 Novembre 2023 propone il “Black Friday in anteprima” con sconti immediati alla cassa fino a 500 Euro.

Come avvenuto in altre circostanze, lo sconto immediato varia a seconda dell’importo speso:

Per tutti i dettagli sugli sconti vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di Euronics, dove è possibile anche consultare anche il volantino completo.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!