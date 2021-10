Da Euronics il Black Friday è già iniziato: PC HP con i7 in sconto solo per oggi

Qualche istante fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia dell'annuncio dell'offerta Euronics di domani, nell'ambito dell'Everyday Black Friday. La marcia d'avvicinamento al venerdì nero dello shopping però è già partita oggi, e la catena di distribuzione in giornata odierna propone un interessante sconto su un notebook HP.

Nella fattispecie, la configurazione del laptop include un monitor da 15,6 pollici, processore Intel Core i7, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, mentre la scheda grafica è integrata e come sistema operativo troviamo Windows 10. Il prezzo proposto da Euronics è di 699 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il ritiro in negozio è gratuito e veloce, mentre la consegna a casa prevede un sovrapprezzo di 9,90 Euro. Chiaramente gratuito anche il ritiro dell'usato è gratuito, ed Euronics dà anche la possibilità di godere dell'opzione "prenota e ritira".

L'offerta sarà disponibile solo per la giornata di oggi, giovedì 28 Ottobre 2021, nei punti vendita ed online salvo esaurimento scorte. In caso d'interesse quindi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare di trovarvi di fronte spiacevoli sorprese.

Per tutte le offerte del Black Friday, vi rimandiamo al nostro hub dedicato, accessibile anche attraverso il pulsante presente in alto a destra.