Euronics fa il botto: 4 smart TV Samsung di fascia alta a meno di metà prezzo

Parallelamente alle ottime promozioni su TV LG OLED a metà prezzo, Euronics propone nel contesto del volantino estivo valido fino all’8 giugno prossimo diversi televisori Samsung di fascia alta in offerta, con sconti tra il 53% e il 56%. Insomma, si tratta di vere e proprie occasioni imperdibili!

Procediamo in ordine: il modello più economico del quartetto è il TV Samsung QE50Q80A, caratterizzato dalla dotazione di un pannello QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con supporto a HLG e HDR10+ lato video, decodifica audio Dolby Digital Plus e sistema operativo proprietario Tizen. Non manca, ovviamente, il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo, in questo caso, è pari a 599 Euro contro i 1.299 Euro di listino.

Scende invece da 1.399 Euro a 649 Euro il televisore Samsung QE55Q70A dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto video a HLG, HDR10+, audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen. Per il gaming, invece, non manca la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

Passiamo poi al televisore Samsung QE55QN700A con display Neo QLED Ultra HD 8K, ergo con risoluzione pari a 7.680 x 4.320 pixel. Anche in questo caso troviamo la compatibilità con gli standard video HLG, HDR10+, ALLM e FreeSync Premium Pro per il gaming, decoder audio Dolby Digital Plus, Tizen OS per le funzionalità smart e, come per tutti i modelli che trattiamo in questo appuntamento, il decoder DVB-T2. Il prezzo, tuttavia, scende del 56% da 2.199 Euro a 949 Euro.

Chiude il quartetto il modello Samsung QE65QN800A venduto a 1.749 Euro, quando normalmente costerebbe 3.999 Euro. Questa “vera occasione” tra le proposte della catena di distribuzione stellata ha uno schermo Neo QLED Ultra HD 8K da 65” con design Infinity One, HLG, HDR10+, audio Dolby Digital Plus, sistema operativo Tizen, ALLM e FreeSync Premium Pro.

Sempre presso Euronics potrete trovare anche diverse cuffie True Wireless in offerta.