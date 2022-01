Euronics, consistente sconto del 33% su uno Smart TV Android italiano

In seguito al lancio del volantino Superasaldi di Euronics, torniamo da approfondire le promozioni lanciate online dalla popolare catena. Questa volta lo sconto si sofferma su uno Smart TV Android italiano.

Più precisamente, il modello TELE System SMART40 SC10 viene ora proposto a un costo di 289 euro mediante il portale ufficiale di Euronics. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo del televisore ammontava a 429 euro. Effettuando un rapido calcolo, emerge dunque che lo sconto è del 33%, ovvero si possono risparmiare 140 euro.

Ricordiamo che TELE System è un brand italiano fondato nel 1989, noto anche per i suoi decoder relativi al digitale terrestre. In questo caso, Euronics ha messo in offerta lo Smart TV chiamato SMART40 SC10, che potete approfondire mediante il portale ufficiale di TELE System. Vi facciamo un breve "riassunto" in merito alle caratteristiche tecniche: il pannello ha diagonale di 39,5 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il sistema operativo è Android AOSP (quindi è possibile accedere ad alcune classiche funzionalità smart) ed è ovviamente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Insomma, a un certo tipo di utente potrebbe interessare dare un'occhiata alla promozione avviata da Euronics, anche in virtù del fatto che spesso online i prezzi relativi al televisore sono più elevati.