Euronics fa crollare i prezzi di 3 smart TV Samsung: modello QLED a 45% in meno

Tra tutte le promozioni attive grazie al volantino “Sconti a Sorpresa” presente da Euronics, oggi abbiamo pensato di proporvi 3 smart TV Samsung a prezzi stracciati: oltre a due modelli Neo QLED con tagli di prezzo anche pari a 1.600 Euro, è possibile trovare un televisore QLED al 45% in meno, praticamente a metà prezzo.

Partiamo proprio osservando nel dettaglio quest’ultimo modello, il televisore Samsung QE55Q60A d’annata 2021 dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale e con refresh rate nativo pari a 60Hz. Lato video troviamo il supporto agli standard HLG e HDR10+, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo? 599 Euro al posto di 1.099 Euro.

In alternativa, fino al 27 aprile 2022 potrete aggiudicarvi il televisore Samsung QE65QN90A della gamma Neo QLED a 1.799 Euro al posto dei 2.899 Euro di listino. In questo caso ci troviamo dinanzi a uno smart TV con schermo Mini LED Ultra HD 4K da 65 pollici con HLG, HDR10+, frequenza di aggiornamento nativa pari a 100Hz e decoder audio Dolby Digital Plus.

Citiamo come ultimo modello, dunque, la versione da 75 pollici del TV appena trattato, ovverosia il Samsung QE75QN90A che, sempre fino alla medesima data, viene venduto da Euronics a 2.399 Euro anziché 3.999 Euro. Considerato che si tratta di un risparmio di ben 1.600 Euro, se vi interessasse avere uno smart TV di fascia alta potrebbe essere l’occasione giusta per aggiudicarvene uno.

Oggi da Euronics ha avuto inizio anche lo Sconto IVA e Doppio Sconto IVA valido fino al 26 aprile.