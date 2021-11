Euronics Cyber Monday: 5 smart TV DVB-T2 LG, Samsung e Sony imperdibili

Assieme agli sconti su smart TV Hisense e Sony da Amazon, cogliamo questa occasione per trattare altre offerte dell’ultimo minuto sui televisori DVB-T2. Del resto, questo periodo di promozioni è l’ideale per adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre. Vediamo, quindi, 5 smart TV DVB-T2 QLED e OLED disponibili da Euronics.

Il modello più economico che tratteremo è il Samsung QE65Q60A 2021 Black, televisore che scende da 1.399 Euro a 899 Euro. Esso giunge dotato di un pannello QLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a HDR10+, Quantum HDR e HLG, tecnologie lato gaming come ALLM e standard audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo, invece, è Tizen OS.

Passiamo quindi a un trio LG, a partire dal modello LG OLED55A16LA 2021 scontato da 1.599 Euro a 999 Euro. Qui troviamo uno schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, sistema operativo WebOS 6.0, tecnologia Dolby Vision IQ per immersione massima lato video, supporto a HLG, HDR e HDR10 Pro, e decoder audio Dolby Atmos.

Il secondo televisore della società sudcoreana è LG OLED55C16LA 2021, disponibile da Euronics a 1.299 Euro al posto di 1.899 Euro. In questo caso troviamo un display OLED Ultra HD 4K sempre da 55 pollici, ma dal design diverso e con processore video α9 Gen 4. Anche qui si punta alla massima immersione grazie alle tecnologie Dolby Vision IQ lato video e Dolby Atmos lato audio. Non manca, poi, il supporto a HLG, HDR e HDR10 Pro. Con le medesime specifiche ma con un pannello da 77 pollici potete trovare, altrimenti, il “fratello” LG OLED77C16LA 2021 a 2.799 Euro anziché 3.999 Euro.

Chiude l’elenco odierno il modello Sony Bravia XR65A83JAEP che scende da 2.799 Euro a 1.799 Euro. Il televisore presenta uno schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate di 100Hz, sistema operativo Google TV (Android 10), supporto a HLG, HDR e Dolby Vision lato video, assieme a Dolby Atmos lato audio. Questo e anche i modelli detti sopra supportano, come detto in apertura, lo standard DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare.

Sempre in ambito televisori, anche da Unieuro troverete sconti su TV LG OLED e altri prodotti.