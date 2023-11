Euronics Cyber Monday: solo per oggi 27 Novembre 2023 tanti sconti

Insieme al Cyber Monday di Unieuro, anche Euronics lancia per la giornata odierna il nuovo volantino che propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti tech.

Il Dyson V12 Detect Slim è disponibile a 499 Euro, ma in sconto troviamo il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo i8, a 399 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 499 Euro di listino, e possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 133 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

In offerta troviamo anche il TV Sony KD65X75WLAEP da 65 pollici, a 799 Euro, l’11% in meno rispetto ai 1199 Euro del prezzo consigliato direttamente dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Lenovo Ideapad 3 nella configurazione con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 329 Euro, il 23% in meno rispetto ai 429 Euro di listino.

In sconto anche l’asciugacapelli Dyson Supersonic, a 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399 Euro di listino: anche qui è possibile scegliere il pagamento in tre rate con Klarna al prezzo di 99,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

È possibile accedere alla lista completa degli sconti del Cyber Monday di Euronics direttamente attraverso questo indirizzo.