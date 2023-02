Euronics, disponibile PC desktop da gaming HP con RTX 3050 in offerta

Mentre risulta ancora attiva l’offerta Euronics sul laptop Lenovo con RTX 3060, la stessa catena di distribuzione propone tra i suoi sconti del momento un PC desktop HP con RTX 3050 a 200 euro in meno. Vediamo assieme le specifiche tecniche e i termini della promozione.

Il modello interessato è l’HP Victus 15L nella variante specifica TG02-0069NL con colorazione Mica Silver. Il case mid-tower include un alimentatore 80 Plus Bronze, il processore Intel Core i5-12400F da massimo 4,4 GHz di clock come cuore pulsante, 8 GB di RAM DDR4 con espansione effettuabile fino a 32 GB, SSD da 512 GB e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 con 8 GB di memoria video GDDR6 dedicata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Il prezzo di listino fissato dalla catena stellata è di 1.199 euro ma, grazie alla offerta attuale del 16%, si passa a 999 euro suddivisibili in tre rate da 333 euro senza interessi grazie a Klarna, sempre se prediligete la soluzione di pagamento in più mensilità. La consegna a domicilio va pagata a parte, come da tradizione di Euronics, partendo da 14,90 euro a seconda della distanza dal punto vendita. In aggiunta, si può acquistare la protezione acquisto SERENA pagando una quota a partire da 89 euro.

Facciamo presente, però, che lo stesso computer è disponibile presso alcuni punti vendita Euronics in Italia per l’acquisto online e ritiro veloce in loco, senza dunque trovarsi costretti a pagare i 15 euro aggiuntivi. L’offerta è valida fino al 23 febbraio 2023.

Ricordiamo in chiusura che gli Star Days di Euronics valgono fino all’8 febbraio prossimo.