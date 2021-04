Euronics, diversi smart TV DVB-T2 in offerta sotto i 250 Euro

Se da Unieuro è possibile trovare il televisore TCL 32DD420 sotto i 200 Euro, Euronics sta proponendo altri smart TV in sconto a cifre inferiori a 250 Euro, tutti compatibili con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, in un caso raggiungendo anche i 169 Euro. Vediamo quali sono i modelli interessati nello specifico.

Partiamo dal modello più economico, ovvero il TV TeleSystem TS24LS09 con display LED HD Ready da 24 pollici dalla risoluzione pari a 1366x768 pixel, sintonizzatore DVB-T2 HEVC, possibilità di connettersi a WiFi ed Ethernet e Slot Common Interface +. Come detto precedentemente, il prezzo in sconto è pari a 169 Euro anziché 229 Euro, ergo ci si trova dinanzi un’offerta del 26.2% rispetto alla cifra di listino.

Sempre restando sul brand TeleSystem, ora parliamo del modello SMX10 venduto a 219 Euro anziché 299 Euro, ergo uno sconto del 26.76%. In questo caso il display in dotazione è un pannello LED HD Ready da 32 pollici con refresh rate di 60 Hz, mentre non mancano il supporto al DVB-T2, la connessione Internet tramite WiFi o Ethernet per sfruttare tutte le potenzialità di Aptoide TV, Decoder Dolby Digital Plus lato audio e tre porte HDMI.

Ora passiamo al brand asiatico TCL, il quale propone lo smart TV TCL 32S615 a 229 Euro anziché 249 Euro: si tratta di un televisore con pannello LED da 32 pollici con risoluzione pari a 1366x768 pixel anche in questo caso HD Ready, dotato di sistema operativo Android TV, DVB-T2 per il digitale terrestre e Dolby Digital Plus. Dulcis in fundo, non manca il TV Panasonic TX-24JS350E con display LED HD da 24 pollici, tecnologia HDR Brightness Enhancer e sintonizzatore DVB-T2, proposto in offerta a 229 Euro al posto dei 299 Euro di listino.

