Euronics, da domani al via la Dyson Week: tre giorni di sconti solo online

La giornata di domani si preannuncia ricca di novità. Come abbiamo avuto modo di raccontare infatti, non partirà solo lo Sconto Iva di Trony, ma anche la Dyson Week da Euronics.

La catena di distribuzione infatti ha inserito in homepage un banner che dà appuntamento proprio a domani, 26 Maggio 2022, quando partirà l'iniziativa promozionale.

Come si può vedere direttamente nella pagina della Dyson Week 2022 di Euronics, fino al 29 Maggio 2022 solo online gli utenti avranno la possibilità di accedere al "meglio della tecnologia e delle promozioni Dyson".

Ovviamente, come avvenuto anche in altre circostanze, non è stata diffusa alcuna informazione su ciò che andrà a proporre Euronics, ma è anche possibile iscriversi per ricevere in diretta tutte le informazioni alla scadenza del countdown. Il fatto che Euronics faccia riferimento a "promozioni Dyson", però, lascia presagire qualche tipo di offerta su aspirapolveri o prodotti del marchio inglese.

La notizia arriva a poche ore da quella pubblicata su queste pagine in cui abbiamo riportato che Dyson sta lavorando sui robot per le faccende domestiche, il cui lancio è previsto entro il 2030. A quanto pare Dyson intende puntare massicciamente su questo progetto, con una campagna di assunzioni che interesseranno i dipartimenti di ricerca e sviluppo.