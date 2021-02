Da Euronics al via da domani le Tecnofollie: tante offerte fino al 3 Marzo 2021

Euronics ci ha informati che domani, giovedì 18 Febbraio 2021, sarà attivo il nuovo volantino che porterà le "Tecnofollie". L'iniziativa promozionale sarà disponibile fino al 3 Marzo 2021 e, come di consueto, proporrà un'ampia gamma di sconti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Nel comunicato Euronics sottolinea che saranno disponibili in offerta una serie di prodotti selezionati in tutte le categorie merceologiche: dai grandi a piccoli elettrodomestici per casa, cucina e cura della persone, ai computer e tablet che ormai da un anno sono sempre più utilizzati sia per lavorare che la didattica a distanza.

In promozione ci saranno anche i televisori di nuova generazione, in vista dello switch off al DVB-T2 che prenderà il via nei prossimi mesi e terrà compagnia gli italiani almeno per i prossimi due anni.

La lista sarà completata da smartphone e titoli da gaming.

Contestualmente al via dell'offerta, Euronics proporrà una campagna promozionale che sarà trasmessa sulle principali emittenti TV e sulle radio, dal momento che il volantino sarà disponibile indistintamente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla catena di appartenenza.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine, dove a partire dalla mattinata di domani segnaleremo le promozioni più interessanti e le offerte più convenienti delle Tecnofollie di Euronics.