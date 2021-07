Euronics Dyson Week, sconti su aspirapolveri senza fili e purificatori d'aria

Mentre continua ancora l’offerta Amazon sull’aspirapolvere senza fili Xiaomi, da Euronics ha corso la Dyson Week la cui conclusione è prevista per il 1° agosto 2021. In tale contesto è possibile aggiudicarsi due aspirapolveri elettrici e due purificatori d’aria del marchio più noto del settore: ecco le offerte in questione.

Cominciamo osservando i due purificatori a disposizione fino a esaurimento scorte, ovvero Dyson Pure Cool Tower New e Dyson HP04 Pure Hot+Cool. Il primo dispone di filtro HEPA, ultrasuoni e sensore di qualità dell’aria per una potenza di massimo 40 Watt, il tutto gestibile tramite telecomando o app Dyson Link da smartphone; viene venduto a 479 Euro anziché 599 Euro. Il secondo ha allo stesso modo i filtri HEPA e anche filtri a carboni attivi a 360 gradi, ed è particolarmente adatto per l’uso in modalità notturna; in questo caso si parla di 549 Euro contro i 649 Euro di listino.

Ma veniamo ai due pezzi forti: l’aspirapolvere Dyson V11 Torque Drive Extra proposto a 499 Euro contro i 599 Euro di listino ha una potenza massima di 115W, per potenza aspirante di 26W e capienza pari a 0,76 Litri, pensato soprattutto per l’utilizzo sui tappeti; nel kit non mancano spazzola combinata, aspirabriciole, battitappeto, bocchetta a lancia e bocchetta imbottita. Secondo modello interessante in sconto è Dyson V11 Absolute Extra Pro, versione che invece è indicata sia per i pavimenti che per i tappeti grazie alla dotazione nel kit di una spazzola aggiuntiva; in questo caso, il prezzo è pari a 699 Euro anziché 799 Euro.

In conclusione, avvisiamo i lettori interessati a queste promozioni che l'iniziativa Dyson Week risulta terminare il 1° agosto 2021, ma le offerte singole sono indicate come valide fino al 31 agosto 2021; per evitare ogni frainteso, dunque, consideriamo come valida la prima data indicata.

Sempre da Euronics è disponibile anche il volantino Universo Apple con tanti sconti su prodotti del colosso di Cupertino.