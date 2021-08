Euronics, via alla Dyson Week Summer Edition fino al 31 Agosto 2021

Nuovo cartellone pubblicitario lanciato da Euronics. La catena di distribuzione, infatti, annuncia il lancio della Dyson Week Summer Edition, che sarà disponibile fino al 31 Agosto 2021 online sul sito web della popolare catena di distribuzione d'elettronica.

Tra i prodotti presenti segnaliamo il purificatore d'aria Dyson HP04 Pure Hot+Cool, che viene venduto a 549 Euro.

La piastra Dyson Corrale invece è disponibile a 449 Euro ed anche in questo caso è possibile godere della consegna gratuita.

Non potevano mancare invece all'appello le scope elettriche: la Dyson V11 Absolute Extra è disponibile a 599 Euro, mentre la V11 Absolute Extra Pro è venduta a 699 Euro.

Non viene segnalata la disponibilità per il purificatore d'aria Dyson Pure Cool Tower New e per la scopa elettrica Dyson V11 Torque Drive Extra.

La lista completa dei prodotti disponibili nel volantino può essere consultata direttamente a questo indirizzo. La consegna è gratuita su tutto, ma Euronics evidenzia che la scadenza potrebbe variare a seconda della disponibilità ed infatti nella scheda tecnica si ogni prodotto si legge che il volantino resta valido fino al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte.

Non sembra essere invece disponibile la possibilità di effettuare il ritiro direttamente nei punti vendita più vicini alla propria abitazione. Questo volantino si aggiunge ai Mega Sconti di Mediaworld e le promozioni Amazon.