Euronics dà il via al Dyson Weekend: due giorni dedicati prodotti Dyson

Come ampiamente annunciato ieri da Euronics, prende oggi il via il Dyson Weekend, che dedica due giorni ai prodotti del popolare marchio inglese, tra cui scope elettriche, arricciacapelli ed altro.

La V11 Absolute Extra è disponibile a 549 euro, mentre la V8 Motorhead può essere acquistata al prezzo di 299 Euro. Sempre restando in ambito scope elettriche, Euronics propone anche la V11 Torque Drive Extra, a 499 Euro, mentre la V11 Absolute Extra Pro è disponibile a 699 Euro. Disponibile per l'acquisto anche la V11 Outsize a 649 Euro.

Fronte arricciacapelli e piastre, invece, Euronics propone la Airwrap Red a 499 Euro e la Dyson Carrale a 499 Euro.

La consegna a casa è gratuita così come il ritiro in negozio: basta semplicemente scegliere il punto vendita più vicino ed il gioco è fatto. Euronics propone anche il ritiro dell'usato a costo zero ed i servizi integrativi SERENA che consentono di proteggere il proprio acquisto.

Parallelamente, oggi prende il via anche il nuovo Sottocosto di Mediaworld che celebra i 30 anni della catena d'elettronica ed informatica con una serie di sconti su tantissime categorie di prodotti. Insomma, quello che sta per iniziare si prospetta un weekend di grandi sconti per gli amanti del settore hi-tech. Ovviamente seguite queste pagine per non perdervi nemmeno un'offerta.