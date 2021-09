Da Euronics parte il Dyson Weekend+: due giorni dedicati ai prodotti Dyson

Euronics lancia oggi a sorpresa, solo online, il Dyson Weekend+, che sarà attivo fino al prossimo 27 Settembre 2021 ed è dedicato interamente alla tecnologia del marchio britannico, famoso per le sue scope elettriche, asciugacapelli, purificatori d'aria ed arriccia capelli.

Tra i prodotti che troviamo nel Dyson Weekend+ segnaliamo la scopa elettrica Dyson V11 Outsize, che viene venduta a 599 Euro.

Interessanti anche i device per i capelli: l'arricciacapelli Dyson AirWrap Red può essere portato a casa a 449 Euro, con l'Airwrap nella versione gifting che è sempre disponibile a 449 Euro. Fronte asciugacapelli, invece, troviamo il Supersonic Gentle Air, a 349 Euro.

Completa questa iniziativa il purificatore d'aria Dyson TP07 Pure Cool Tower, a 499 Euro. Al Dyson Weekend+ si può accedere direttamente da questo indirizzo.

Sottolineiamo inoltre che su tutti i prodotti che rientrano nel Dyson Weekend+ viene proposta la consegna gratuita a casa ed il ritiro dell'usato. Nelle condizioni presenti in ogni scheda tecnica è indicato che l'offerta è valida solo online per la consegna a domicilio, salvo esaurimento scorte. E' anche possibile avvalersi dell'aiuto di un esperto Dyson in videochiamata pronto a rispondere a tutti i dubbi ed a fornire tutte le informazioni necessarie per effettuare l'acquisto e per capire quale prodotto scegliere tra quelli disponibili.