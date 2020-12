Da Euronics c'è lo Sconto Iva e Doppio Sconto IVA fino al 10 Dicembre su tanti prodotti

Non soloil nuovo volantino di Euronics. La catena di distribuzione, in alcuni punti vendita sparsi sul territorio italiano ha anche lanciato lo Sconto Iva e Doppio Sconto IVA, che permette di risparmiare fino al 36,08% su tanti prodotti.

L'offerta è disponibile solo nei punti vendita SIEM, e si articola su due fronti:

Sconto IVA del 18,04%: disponibile su tutti i prodotti indicati sul volantino e nel punto vendita;

Doppio Sconto IVA del 36,08%: disponibile su tutti i grandi e piccoli elettrodomestici indicati sul volantino e nei punti vendita aderenti.

Limitandoci agli sconti presenti in volantino, lo smart tv LG 65UN7000 da 65 pollici viene proposto a 598,29 Euro per uno sconto del 18,04% rispetto ai 729 Euro di listino. In sconto troviamo, sempre dal fronte dei TV, l'LG OLED CX A 3998 Euro da 77 pollici, oltre che il BX da 65 pollici a 1679 Euro.

Tra gli smartphone, il Galaxy S20 Ultra 5G passa a 1048 Euro, mentre il Galaxy S20+ a 737 Euro.

Sconti anche sui laptop e PC: l'Acer AN515 nella configurazione con processore i7, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte è disponibile a 1199 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente sul sito web di Euronics, ma come sempre consigliamo di