Da Euronics c'è lo Sconto Iva e Doppio Sconto Iva fino al 28 Aprile con il nuovo volantino

Euronics rinnova il proprio volantino e lancia, fino al prossimo 28 Aprile 2021, lo Sconto Iva e Doppio Sconto Iva che permette di risparmiare l'imposta sul valore aggiunto su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Motorola E7 Plus è disponibile a 139 Euro, il 18% in meno rispetto ai 169,90 Euro. In offerta troviamo anche l'Oppo A53S a 163 Euro, con un risparmio anche in questo caso del 18% rispetto ai 199 Euro di listino. Sul Redmi 9T con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage, invece, è possibile risparmiare 30 Euro e viene proposto a 163 Euro, mentre sullo Xiaomi Mi 10T 6/128GB il risparmio è del 20% a 399 Euro.

Tra gli indossabili segnaliamo la promozione sull'Amazfit GTR 2E, a 106 Euro, il 18% in meno rispetto ai 129,90 Euro di listino.

Passando ai TV, sull'LG OLED 55 CX da 55 pollici è disponibile a 1373 Euro, il 30% in meno dal prezzo precedente, mentre l'OLED 55 GX sempre da 55 pollici può essere acquistato a 1799 Euro. Per quanto riguarda i QLED Samsung, invece, il QE75Q90TATXZT da 75 pollici viene proposto a 2399 Euro, il 31% in meno rispetto ai 3499 Euro precedenti.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo. Il volantino potrebbe cambiare da negozio a negozio e per questo vi rimandiamo allo store locator.