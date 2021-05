Da Euronics c'è 'Universo Apple': sconti su tanti prodotti Apple fino al 30 Maggio

Non ci sono solo gli sconti Mediaworld sui prodotti Apple, ma anche "Universo Apple" di Euronics, che sarà attivo fino al prossimo 30 Maggio 2021 e permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi prodotti della società di Cupertino.

iPhone 12 Mini da 64 gigabyte è disponibile a 729 Euro, 110 Euro in meno dagli 839 Euro di listino, mentre la variante da 128 gigabyte può essere portata a casa a 779 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 110 Euro se si tiene conto che di listino costa 889 Euro.

iPhone 12 invece è disponibile ad 829 Euro se si sceglie la variante da 939 Euro, ed 879 Euro per quella da 128 gigabyte. In entrambi i casi il risparmio è di 110 Euro.

Per quanto riguarda gli indossabili, invece, le AirPods Pro passano a 219 Euro, 60 Euro in meno dai 279 Euro di listino, mentre le AirPods con case di ricarica Lightning scende a 139 Euro, 40 Euro in meno dai 179 Euro imposti dalla società americana.

Apple Watch Series 6 con cassa da 40mm GPS Only, invece, può essere acquistato a 419 Euro, mentre la versione da 44mm passa a 449 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.