Euronics esagera: smartwatch Garmin Venu a meno di metà prezzo

Recentemente abbiamo visto le migliori offerte su computer portatili HP da Euronics, continuando l’analisi dettagliata del volantino Superasaldi ora disponibile. Anche al di fuori di quest’ultimo, però, si possono trovare promozioni molto intriganti su altri device, tra cui lo smartwatch Garmin Venu a meno di metà prezzo.

Questo dispositivo wearable della società statunitense si presenta con un display AMOLED da 1,2 pollici la cui risoluzione è pari a 390x390 pixel, coperto dal resistente pannello di vetro Corning Gorilla Glass. La cassa, poi, è da 43 millimetri e realizzata in acciaio inossidabile, mentre il cinturino base è in silicone. Perfetto per lo sport, Garmin Venu gode di GPS satellitare e sensori per frequenza cardiaca e attività fisica, al fine di monitorare le risorse consumate e misurare il benessere personale durante gli esercizi.

la catena di distribuzione stellata il prezzo di partenza è fissato a 379 euro ma, per un periodo di tempo non specificato, si passa a 179 euro grazie a un taglio del 52%. L’offerta è valida online e presso i negozi Euronics aderenti in tutta Italia, con una differenza importante: nei punti vendita è necessario pagare 179,90 euro, mentre con l’acquisto sul sito Euronics si devono aggiungere minimo 4,90 euro per la consegna a domicilio. Altrimenti, si può prenotare lo smartwatch Garmin Venu online e procedere con il ritiro nel negozio più vicino. Infine, facciamo notare che il pagamento può essere dilazionato in tre rate da 59,66 euro senza interessi con Klarna.

Restando da Euronics, ricordiamo che è possibile acquistare anche un TV Samsung QLED da 55” in sconto.