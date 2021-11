Euronics Everyday Black Friday: 30% di sconto su uno smartphone, solo per oggi

Anche in giornata odierna, continua l'Everyday Black Friday di Euronics. In questo 2 Novembre 2021, la catena di distribuzione propone una riduzione del 30% su uno smartphone Oppo, su cui è possibile risparmiare 150 Euro rispetto al prezzo di listino.

Lo smartphone in questione è l'Oppo Find X3 Lite, che è disponibile a 349,90 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 499 Euro di listino. Dati alla mano, il risparmio è di 150 Euro netti. Lo smartphone sfoggia uno schermo da 6,43 pollici, 128 gigabyte di memoria e batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 65W, a cui si aggiungono 8 gigabyte di RAM. Il ritiro contestuale in negozio è a costo zero, mentre la consegna a casa ha un prezzo di 7,90 Euro. Possibile anche godere del ritiro dell'usato gratuito e dell'opzione "prenota e ritira".

Nel frattempo, Euronics ha anche svelato l'offerta che sarà disponibile domani 3 Novembre 2021. Si tratta del robot aspirapolvere iRobot E6, su cui verrà proposta una riduzione del 42,43%. Il prezzo imposto sarà di 259 Euro, il 42% in meno rispetto ai 449 Euro di listino, con un risparmio netto di 190 Euro.

Il 4 Novembre sarà la volta dei monopattini, mentre il 5 e 6 toccherà rispettivamente a smartphone e TV.