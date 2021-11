Euronics Everyday Black Friday: domani 300 Euro di sconto su aspirapolvere Dyson

Mentre oggi va in scena lo sconto del 25% sul laptop HP nell'ambito dell'Everyday Black Friday di Euronics, la catena di distribuzione ha annunciato la promozione che sarà attiva a partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 18 Novembre 2021.

Protagonista di domani è Dyson, con una super promozione che permetterà di risparmiare 300 Euro sul Dyson V11 Outsize, nel bundle comprensivo di una seconda batteria. L'aspirapolvere senza fili, nella fattispecie, potrà essere acquistata a 499 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino, con un risparmio del 37%.

Euronics darà anche la possibilità di effettuare il pagamento in venti rate mensili da 24,95 Euro al mese con tan fisso e taeg 0% e costi accessori azzerati. Come avvenuto anche in precedenza, anche in questo caso è possibile inserire un alert per ricevere una notifica appena l'offerta sarà attiva.

Il Dyson V11 Outsize propone, secondo le specifiche di Dyson, l'aspirazione più potente tra gli aspirapolvere senza filo ed è in grado di ottimizzare in maniera intelligente le pulizie per preservare l'autonomia. Nella confezione sono presenti otto accessori, validi per ogni tipo di pulizia, e due spazzole. L'autonomia in modalità Eco dichiarata in via ufficiale da Dyson è fino a 60 minuti, ma è presente anche uno schermo LCD che permette di monitorarla in tempo reale.