Euronics Everyday Black Friday: domani oltre 600 euro di sconto su un TV LG OLED

A poche ore dal via all'Episodio 2 dell'Everyday Black Friday di Euronics, continuano le promozioni quotidiane della catena di distribuzione, che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop, mentre domani sarà la volta di un TV OLED.

Partendo dall'offerta si oggi, si tratta del notebook Acer A515 da 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte e scheda grafica AMD, che può essere acquistato a 499 Euro, il 23% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. Il ritiro in negozio è gratuito e veloce, mentre per quanto riguarda la consegna a casa è necessario pagare un sovrapprezzo di 9,90 Euro.

Come mostriamo nello screenshot in calce, però, nella giornata di domani sarà la volta dell'LG OLED 48A1 da 48 pollici del 2021, che viene proposto ad 879 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino: lo sconto è del 41% ed agli utenti viene data la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 43,95 Euro con tan fisso 0% e taeg 0% e costi accessori azzerati. E' anche possibile attivare il reminder per ricevere una notifica nel momento in cui il prodotto diventa disponibile, alla mezzanotte di domani 13 Novembre 2021.