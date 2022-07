Euronics Extra Sconti: TV LG OLED 2021 scende sotto 1.000 Euro, quasi a metà prezzo!

All’interno del volantino Extra Sconti lanciato da Euronics questa settimana e attivo dal 21 luglio al 3 agosto 2022 è possibile trovare una vasta gamma di dispositivi d’elettronica e informatica per tutti i gusti e tutte le esigenze. In questa occasione specifica evidenzieremo, però, un TV LG OLED 4K a quasi metà prezzo.

Si tratta per l’esattezza del televisore LG OLED48A16LA nella colorazione Moonstone Blue, disponibile presso la catena stellata a 799 Euro al posto di 1.499 Euro; in altri termini, significa che si risparmia il 46% sul prezzo di listino. Attenzione però all’aggiunta della consegna a domicilio in caso di acquisto online, a partire da 49 Euro; inoltre, potrete richiedere la protezione SERENA a partire da 59 Euro. Considerato però che questa promozione è valida anche presso i negozi fisici, è possibile prenotare il televisore e procedere con il ritiro gratuito in sede.

Venendo alle specifiche tecniche, parliamo di un TV con schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici compatibile con HLG, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ lato video, decodifica audio Dolby Atmos e sistema operativo proprietario WebOS 6.0. Come per tutti i televisori di ultima generazione, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre; al contrario, non si tratta di un TV concepito specialmente per il gaming.

Tra le altre offerte del momento abbiamo poi segnalato un TV low cost a metà prezzo da Unieuro.