Euronics, con gli Extrasconti è già Black Friday: tante offerte fino all'11 Novembre

Dopo aver parlato delle promozioni di Mediaworld per il Black Friday, ci spostiamo da Euronics che fino all’11 Novembre proporrà gli “Extrasconti” che ci proiettano già nell’aria del Venerdì Nero dello shopping, come indicato proprio nel claim.

Tra le promozioni troviamo il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 256 gigabyte, a 1149 Euro, per un risparmio del 6,51% rispetto ai 1229 Euro di listino. Sempre dal fronte laptop, è disponibile a prezzo ridotto anche il notebook da gaming MSI GL65 Leopard, a 1649 Euro, con processore Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX2060, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 1 terabyte.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, l’Oppo A5 del 2020 vene proposto a 139 Euro, il 22,35% in meno dai 179 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 9 invece passa a 189 Euro, con un risparmio del 17,47%, mentre l’Oppo Find X2 Lite passa a 399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499 Euro imposti dal produttore.

Infine, tra i TV citiamo l’offerta proposta sull’OLED55BX6LB di LG da 55 pollici, a 1199 Euro: il risparmio è di 400 Euro se si tiene conto del prezzo di listino, di 1599 Euro.

Euronics consente anche di effettuare il pagamento a tasso zero in 20 rate con tan e taeg 0% sugli acquisti a partire da 399 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.