Da Euronics parte il 'Festival della Tecnologia': nuovo volantino fino al 2 Febbraio 2022

Ai nuovi XDays di Mediaworld si aggiunge oggi anche il nuovo volantino di Euronics, che dà il via al "Festival Della Tecnologia", con una serie di promozioni valide fino al 2 Febbraio 2022.

Partendo dal comparto dei tv, segnaliamo l'LG OLED 48A1 da 48 pollici ad 899 Euro, il 40% in meno dai 1499 Euro di listino. In sconto anche il Samsung QLED QE65QN800A da 65 pollici, a 2699 Euro dai 3999 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sul Samsung QLED QE50Q60A da 50 pollici, che viene proposto a 679 Euro, con un risparmio del 32% dai 999 Euro imposti dal listino Samsung.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G da 128 gigabyte passa a 299 Euro, mentre il Samsung Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone è disponibile a 399 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 399 Euro di listino. In sconto anche il Redmi Note 10 5G da 128GB, brandizzato Vodafone, a 219 Euro: in questo caso la riduzione è del 22% rispetto ai 279 Euro precedenti.

Tra gli altri prodotti d'informatica citiamo il Lenovo Ideacentre AIO 3 a 999 Euro, con uno sconto del 17% rispetto ai 1199 Euro precedenti, oltre che il Lenovo M10 HD a 179 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.