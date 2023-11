Euronics, parte il Gran Finale del Black Friday: nuovo volantino fino al 27 Novembre

Meno uno al Black Friday 2023, ed Euronics lancia oggi il nuovo volantino che propone il “Gran Finale del Black Friday”, con una serie di sconti molto interessanti che saranno attivi fino al 27 Novembre e si articola su due fronti.

La catena di distribuzione, innanzitutto, propone fino a 500 Euro di sconto immediato alla cassa:

Non mancano gli sconti “tradizionali”: il TV LG OLED 55B36LA da 55 pollici può essere acquistato a 999,99 Euro. Interessante anche la promozione sul 55UR74006LB da 55 pollici, che viene proposto a 399,99 Euro.

Tra le altre promozioni, segnaliamo anche l’iPhone 14 da 128 gigabyte a 749,99 Euro, ma anche le AirPods a 99,99 Euro, le AirTag di Apple a 29,99 Euro, senza dimenticare il Samsung Galaxy A34 5G a 279,99 Euro ed il Galaxy Watch6 a 199,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

Comprare online ti spaventa? Ti aiuta HYPE

L'offerta che hai appena letto ti attira molto ma acquistare online ti spaventa? Credi che per acquistare online in modo sicuro ti serva una carta di credito? É il momento di aprire un conto HYPE Next. Oltre a bonifici e pagamenti immediati a costo zero, ottieni subito un bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica da spendere come vuoi e senza stress, grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Se vuoi registrarti o passare ad HYPE Next, il costo è di soli 2,90 euro al mese, clicca qui!