Euronics lancia 'Agosto Black': partono i giorni più scontati dell'anno

Euronics "La Via Lattea" ha lanciato da qualche ora il nuovo volantino soprannominato "Agosto Black" che proporrà fino al prossimo 3 Settembre 2020 un'ampia gamma di prodotti scontati fino al 40%. Le promozioni sono disponibili nei negozi che rientrano nella catena, ma vediamo di cosa si tratta.

Huawei P40 Lite è disponibile a 249 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 299 Euro di listino. In sconto però sempre dal fronte Huawei troviamo anche il Watch GT2, a 179 Euro per la versione con cassa da 46mm e 159 Euro per quella da 42mm, mentre Huawei Band 4 Pro è disponibile a 59,99 Euro.

Passando a Samsung, invece, il Galaxy S20 è disponibile a 699 Euro, per un risparmio di 230 Euro (ovviamente per la variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria), mentre il Galaxy S10 Lite può essere portato a casa a 429 Euro, 250 Euro in meno dai 679 Euro.

Non mancano i prodotti Apple: iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte viene proposto a 1149 Euro, per un risparmio di 140 Euro, mentre iPhone 11 Pro a 1050 Euro per la medesima variante. Le AirPods di seconda generazione invece passano a 139 Euro, per la versione con case di ricarica Lightning.

Fronte TV, l'LG OLED55B9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, per un risparmio di 700 Euro. Il Samsung QLED Q80T da 65 pollici invece viene proposto a 1699 Euro. Sony invece propone il KD55XH8096BAEP da 55 pollici a 799 Euro.

Come sempre, vi rimandiamo allo Store Locator di Euronics per scoprire il punto vendita più vicino che aderisce al volantino.