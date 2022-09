Euronics lancia 'Back to School', sconti fino al 50% dall'1 al 14 settembre

La conclusione del volantino Summer Dream di Euronics nella notte del 31 agosto ha portato con sé anche l’inizio dell’iniziativa “Back to School” presso la medesima catena di distribuzione, con tagli di prezzo fino al 50% da oggi, 1° settembre 2022, al 14 del mese. Scopriamo assieme i migliori dispositivi d’elettronica in offerta.

Avviamo questa rassegna con gli smartphone, in primis il low cost Samsung Galaxy A13 venduto a 179,90 euro al posto di 219,90 euro, seguito dallo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a 299,90 euro anziché 379,90 euro. Restando dal produttore cinese, Xiaomi 11T Pro 5G è in vendita a 399 euro al posto di 699 euro, mentre Xiaomi 12X scende da 699,90 euro a 499,90 euro.

Passiamo ai computer portatili con alcuni laptop di fascia medio-alta in sconto: Microsoft Surface Laptop Go 2 è in vendita a 749 euro, mentre l’HP Pavilion 15-EG1016NL scende a 899 euro e l’HP Victus 16-E0033NL segue sempre a 899 euro, ma con un prezzo di listino superiore in quanto dotato della GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. In tutti e tre i casi, il pagamento può essere completato in 3 rate Tasso Zero con Klarna.

Per la casa, invece, Euronics ha pensato di includere nel volantino di inizio mese qualche televisore 4K di ultima generazione in offerta. Troviamo ad esempio un LG NanoCell da 43” a 399 euro anziché 649,90 euro, assieme a un LG OLED C1 proposto a 999 euro al posto di 1.699 euro, ovvero al 41% in meno. In alternativa, potete aggiudicarvi un Samsung QLED 4K del 2021 a 1.999 euro, quando normalmente costerebbe 3.999 euro.

