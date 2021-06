Euronics lancia il 'Black Friday d'Estate' fino al 16 Giugno 2021

Nel giorno in cui Amazon annuncia il Prime Day 2021, Euronics lancia un nuovo volantino che propone il "Black Friday d'Estate" fino al 16 Giugno 2021, con un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica.

Le offerte sono disponibili nella catena NOVA, e permettono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi dispositivi tra smartphone, PC, smartband e TV.

Tra i televisori, l'LG OLED 55A1 da 55 pollici è disponibile a 1199 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in venti rate da 59,95 Euro al mese. In sconto troviamo anche l'LG 55UP75006 da 55 pollici, a 499 Euro, 300 Euro in meno dai 799 Euro di listino: lo sconto è pari al 37%. Sempre fronte LG, il 65NAN0 da 65 pollici passa ad 899 Euro, 400 Euro in meno dai 1299 Euro di listino, mentre la variante da 55 pollici è confermata ad 899 Euro ma con opzioni per il pagamento rateale più convenienti. Sempre in ambito TV, segnaliamo anche l'offerta sul Samsung QLED Q70T da 70 pollici a 1599 Euro, mentre l'AU8070 da 55 pollici è disponibile a 599 Euro.

Fronte PC, invece, segnaliamo la promozione sull'Acer Nitro 6 a 1099 Euro, mentre il Lenovo Ideapad 5 è disponibile a 649 Euro, 200 Euro in meno dal prezzo di listino.

Per coloro che sono interessati agli smartphone, il Redmi Note 10 5G passa a 22990 Euro, mentre tra le smartband lo Xiaomi Mi Band 4 è disponibile a 19,90 Euro.

Come sempre, consigliamo di effettuare i controlli sullo store locator di Euronics per verificare se il punto vendita a voi vicino aderisce all'offerta.