Euronics lancia il Black Friday d'Estate: sconti su TV e soundbar

Euronics ha annunciato oggi il lancio del nuovo volantino, battezzato il "Black Friday d'Estate", che propone un'ampia gamma di sconti su prodotti d'elettronica, tra cui TV e soundbar. Proprio lo speciale audio-video è la parte su cui ci soffermeremo maggiormente. Gli sconti sono validi fino al 1 Luglio 2020.

Tra i TV troviamo il Sony KD55AG8BAEP da 55 pollici a 1499 Euro, 350 Euro in meno rispetto ai 1849 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici della stessa linea passa a 2199 Euro, per un risparmio di 500 Euro in questo caso. Sempre dal fronte Sony, troviamo anche il KD55XG8596BAEP da 55 pollici al prezzo di 699 Euro, 300 Euro in meno rispetto al prezzo proposto dal produttore.

Per quanto riguarda LG, invece, l'OLED55B9PLA da 55 pollici è disponibile al prezzo di 1249 Euro, per uno sconto di 650 Euro, mentre il 43UM7450PLA viene proposto a 399 Euro.

Tra le soundbar è interessante la Yamaha YAS108BL, a 139 Euro dai 249 Euro precedenti, per un risparmio netto del 44,18%.

Sempre nelle promozioni audio-video troviamo anche Google Home a 49,90 Euro (rispetto ai 99,90 Euro precedenti) e Chromecast 4K Ultra a 64,90 Euro, per un risparmio del 18,77%.

La lista completa dei prodotti audio-video è disponibile a questo indirizzo.