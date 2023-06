Euronics lancia il Black Friday d'Estate: nuovo volantino fino al 21 Giugno

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics lancia in giornata odierna la nuova promozione attiva fino al 21 Giugno 2023 che propone il “Black Friday D’Estate”, con un’ampia gamma di prodotti a prezzi per quasi tutto il mese corrente.

Tra le promozioni, segnaliamo il TV LG OLED55CS6 da 55 pollici a 999,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 1699 Euro, con un risparmio di 700 Euro. In sconto però troviamo anche il Samsung Q70B da 55 pollici, che passa a 599,99 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 799 Euro di listino.

Nel comparto smartphone, invece, segnaliamo lo sconto sul Redmi Note 12, a 199,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, mentre iPhone 14 ed iPhone 14 Plus sono disponibili rispettivamente ad 829,99 e 999,99 Euro, in calo del 19 e 15% dai 1029 e 1179 Euro imposti dalla compagnia americana. Honor X6 invece passa a 149,99 Euro, mentre Honor X7aa 169,99 Euro.

Tra i PC, invece, l’HP 15A con processore Intel Celeron N4500, 8GB di RAM ed SSD da 128GB è disponibile a 249,99 Euro, in sconto del 44% dai 449 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.