Euronics lancia la Dyson Week: fino al 33% di sconto sulle aspirapolveri

Come ampiamente preannunciato, parte oggi la Dyson Week di Euronics, il nuovo volantino promozionale dedicato al marchio inglese che propone delle promozioni molto interessanti su aspirapolveri ed altro.

Il purificatore Dyson Pure Cool, nello specifico, è disponibile a 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399 Euro di listino, con consegna gratuita ed il ritiro dell'usato a costo zero. Come indicato nella descrizione, è in grado di rimuovere il 99,95% degli allergeni e delle particelle inquinanti presenti nell'aria, di dimensioni fino a 0,1 micron, ma può anche purificare tutto l'anno e raffrescare l'aria d'estate.

Interessante anche lo sconto del 33% sull'aspirapolvere Dyson V11 Total Clean, che è disponibile a 399 Euro, il 33% in meno dai 599 Euro di listino. Anche in questo caso, la consegna è a costo zero così come il ritiro dell'usato. L'aspirapolvere ha un'autonomia dichiarata di 60 minuti, e può raggiungere fino a 125mila giri al minuti generandola stessa aspirazione di un'aspirapolvere tradizionale. E' presente anche uno schermo LCD che mostra in tempo reale l'autonomia residua e le performance, ed attraverso il pulsante dedicato gli utenti hanno anche la possibilità di scegliere tra modalità Eco, Auto e Boost.

La lista completa dei prodotti in promozione può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.