Euronics lancia gli sconti online su TV, cuffie Beats, smartphone e laptop

A pochi giorni dal termine del Sottocosto, Euronics torna alla carica con una nuova serie di promozioni, valide solo online fino al prossimo 24 Ottobre e che come sempre abbracciano varie categorie di prodotti.

Nella categoria TV & Audio troviamo diversi prodotti interessanti, tra cui la Smart TV LG 49LK900 che viene proposta a 299 Euro contro i 499 Euro di listino, senza dimenticare le cuffie Beats by Dr.Dre Solo 2 bianche a 99,99 Euro. Disponibile in offerta anche la Smart TV LG 32LK610B da 32 pollici a 269 Euro, mentre Samsung porta in promozione la QE55Q7FNATXZT da 55 pollici, a 1349 Euro.

Fronte telefonia, è disponibile il Sony Xperia XZ1 Compact a 449 Euro, ma anche il Samsung Galaxy S8 Midnight Black a 549 Euro contro i 729 Euro di listino. Degna di nota anche la promozione sul Mate 10 Pro di Huawei, disponibile a 599 Euro.

A livello di laptop ed tablet, citiamo la promozione sul MacBook Air da 13 pollici Silver, disponibile ad 899 Euro rispetto ai 1129 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sul Lenovo 120S-14IAP 81A500J71X, disponibile a 399 Euro.

Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale del volantino: su alcune delle offerte è disponibile anche l'opzione prenota e ritira in negozio, in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa.

