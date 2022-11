Euronics lancia il Gran Finale del Black Friday 2022: le migliori offerte del momento

La settimana del Black Friday 2022 di Amazon è iniziata pochi giorni fa, ma presso i maggiori centri di distribuzione italiani l’iniziativa promozionale è già attiva dai primi giorni di novembre. Nel caso di Euronics, anzi, si è giunti al “Gran Finale del Black Friday 2022” con una serie di nuove offerte fino al 28 del mese.

La nostra rassegna delle migliori offerte del Black Friday Euronics si avvia dunque dagli smartphone, in primis il Samsung Galaxy S22+ venduto a 699 euro al posto di 1.079 euro grazie a uno sconto del 35%. Scendendo invece di prezzo troviamo Samsung Galaxy A23 5G a 219 euro, o il successore Samsung Galaxy A33 a 249 euro anziché 389,90 euro.

Spostiamo lo sguardo, a questo punto, sugli smart TV in sconto con il modello LG 55UQ75006LF del 2022, dotato di schermo 4K, a 399 euro al posto di 649 euro. Scende invece da 1.299 euro a 849 euro il TV LG OLED48A26LA. Il best buy è indiscutibilmente il modello LG OLED55CS6LA, scontato del 50% a 999 euro.

Dulcis in fundo, proponiamo anche qualche computer portatile in offerta con il Lenovo IdeaPad 3 scontato da 1.049 euro a 699 euro, dotato del processore Intel Core i7-1165G7. Passa invece da 1.399 euro a 999 euro il laptop HP Victus 15-FA0005NL con processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050. Infine, il MacBook Air 13 con chip M1 è in vendita a 949 euro.

Ricordiamo che tutte queste promozioni sono valide sia online, sia presso i punti vendita Euronics in tutta Italia.

Nella giornata odierna, peraltro, Unieuro ha rinnovato le Offerte Solo Online.