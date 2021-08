Euronics annuncia 'I Magnifici': dal 1 al 15 settembre prezzi speciali su TV e molto altro

Mentre sta per concludersi lo Speciale Audio-Video da Euronics, la medesima catena di negozi ha ufficializzato il lancio della campagna promozionale “I Magnifici” con il meglio della tecnologia a “prezzi mai visti” in occasione del ritorno alle attività lavorative e scolastiche.

Questa iniziativa sarà attiva per due settimane, da domani 1° settembre al 15 settembre, sia presso i punti vendita Euronics che tramite il sito ufficiale online. Oltre alle offerte su TV, notebook, elettrodomestici, monopattini elettrici e molto altro, “I Magnifici” permette a tutti i clienti che acquisteranno un prodotto del valore di almeno 599 euro di selezionare uno tra i prodotti etichettati “Magnifici” e acquistarlo al prezzo speciale di 199 euro o di 299 euro, con sconti variabili a seconda del loro costo di listino.

Nella selezione di prodotti “Magnifici” rientrano anche asciugatrici, frigoriferi, climatizzatori, console come Nintendo Switch e televisori d’ultima generazione perfetti per sfruttare anche i due Bonus TV e passare al nuovo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

L’intera iniziativa verrà accompagnata da una comunicazione su emittenti TV, social e volantini dedicati, da cui nei giorni seguenti riprenderemo le migliori offerte nel dettaglio. Come dichiarato da Euronics, questa è “un’occasione irripetibile per cambiare i device necessari alla ripresa di studio e lavoro o gli elettrodomestici per arricchire la dotazione tecnologica della propria casa”.

Oggi si concluderanno anche i Tech Days da Euronics, di cui abbiamo già segnalato una vasta gamma di offerte su notebook e tablet.