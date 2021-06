Euronics lancia un'interessante promozione sul Dyson V11 Outsize

Euronics propone un'interessante promozione sull'acquisto di un Dyson V11 Outsize, la scopa elettrica senza fili su cui è disponibile un'offerta molto interessante che permette di portare a casa un accessorio supplementare senza costi aggiuntivi.

Acquistando l'aspirapolvere Dyson V11 Outsize al prezzo di 649 Euro, ovvero quello di listino, sarà possibile ottenere una seconda batteria a costo zero.

La promozione in questione sarà valida fino al 31 Agosto 2021 salvo esaurimento scorte. Euronics garantisce il ritiro in negozio veloce e la consegna a casa a costo zero: è previsto anche il ritiro dell'usato gratuito e tramite il sito web è anche possibile scegliere l'opzione "prenota e ritira" nel punto vendita più vicino.

La Dyson V11 Outsize ha una potenza di 220W ed è in grado di ottimizzare in maniera intelligente la potenza ed autonomia, garantendo fino a 60 minuti in modalità Eco. L'aspirapolvere è basata sul motore Dyson Hyperdrymium che raggiunge una velocità di fino a 125mila giri al minuti, generando un'aspirazione molto potente per un'aspirapolvere senza fili. Presente anche uno schermo LCD che mostra l'autonomia rimanente ed altre informazioni in tempo reale, ma Dyson evidenzia anche come il sistema di filtrazione a sei gradi sia in grado di trattenere il 99,9% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron.