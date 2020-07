Euronics lancia gli LG Days, con sconto extra del 10% sui TV OLED 2020

Interessante novità presso i punti vendita Euronics che fanno parte della catena Nova. Da ieri, lunedì 27 Luglio 2020, sono partiti gli LG Days, che saranno disponibili fino al 2 Agosto presso i punti vendita aderenti. Un aspetto ancora più interessante è che è possibile ottenere uno sconto extra del 10% sulla gamma di TV OLED 2020.

Sfogliando il volantino, scopriamo che il TV OLED55B9PLA da 55 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, 700 Euro in meno rispetto ai 1899 Euro di listino, mentre il 43UN7300 da 43 pollici passa a 379 Euro, per un risparmio di 120 Euro dai 499 Euro precedenti.

Viene anche rilanciata l'offerta di LG, che permette di ottenere in omaggio cinque voucher per vedere i film su Rakuten TV acquistando un televisore. Da questo fronte citiamo il 55NANO866 da 55 pollici, con Local Dimming, processore a7 basato sull'Intelligenza artificiale, e webOS come sistema operativo, ad 899 Euro, per un risparmio di 200 Euro rispetto ai 1099 euro. Disponibile anche il 49NANO816 da 49 pollici in offerta, a 649 Euro, 100 Euro in meno dai 749 Euro di listino.

Sconti anche sulle soundbar e sistemi di home entertainment: la SN6Y da 420W con supporto DTS Virtual X, AI Sound Pro e subwoofer wireless passa a 349 Euro.

Il volantino può essere consultato attraverso questo indirizzo. Come sempre, consigliamo di verificare il tutto sullo store locator.