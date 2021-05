Euronics lancia gli 'LG Days Speciale TV': tanti sconti su TV OLED fino al 23 Maggio

A fianco del nuovo volantino Euronics, la catena di distribuzione lancia anche gli "LG Days Speciale TV", che scadranno il 23 Maggio e consentono di portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di TV.

Il TV LG OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 1799 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 2199 Euro di listino, con possibilità di godere del cashback di LG fino a 1000 Euro, seguendo la procedura che abbiamo indicato nella nostra notizia dedicata.

Sempre in ambito OLED, segnaliamo anche la promozione sull'OLED 65CX da 65 pollici, a 1899 Euro: in questo caso il risparmio è di 900 Euro se si tiene conto del prezzo di listino di 2799 Euro, mentre il modello non è compatibile con il cashback.

Spostandoci verso i modelli NanoCell, il 65NANO866NA da 65 pollici è disponibile a 799 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1399 Euro di listino. Il 50NANO756PA da 50 pollici invece può essere acquistato a 699 Euro, con uno sconto di 180 Euro rispetto agli 879 Euro imposti da LG: si tratta del modello della lineup 2021 ed il risparmio è molto interessante.

Sul 55P81006LA da 55 pollici invece passa a 699 Euro, con un risparmio di 250 Euro rispetto ai 949 Euro di listino, mentre sul 43UP75006LF da 43 pollici il risparmio è di 170 Euro e passa a 429 Euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.