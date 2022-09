Euronics lancia I Magnifici Tech: il nuovo volantino attivo fino al 12 Ottobre

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che propone "I Magnifici Tech" fino al prossimo 12 Ottobre 2022, con un'ampia gamma di prodotti che possono essere portati a casa a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Il TV LG OLED 65C2 da 65 pollici viene proposto a 1999 Euro, il 20% in meno rispetto ai 2499 Euro, e sfruttando il bonus TV il prezzo cala a 1899 Euro. In offerta segnaliamo anche il 55UQ7500 da 55 pollici, che è disponibile a 499,99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 589 Euro imposti dal produttore. Interessante anche la riduzione sul Samsung QLED Q80B da 55 pollici, che può essere acquistato a 999,99 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 1899 Euro precedenti, mentre il modello da 50 pollici passa ad 899,99 Euro.

Tra gli smartphone, invece, il Galaxy Z Flip4 è disponibile a 999,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1189 Euro precedenti, mentre il Galaxy S22 Ultra, con un risparmio del 21% a 999,99 Euro. Il Redmi Note 11 Pro, invece, passa a 279,99 Euro, con un risparmio del 26%, mentre il Redmi Note 10 Pro viene proposto a 249,99 Euro.

A ciò si aggiunge un'altra promozione: spendendo almeno 599 Euro è possibile ottenere uno dei prodotti Magnifici ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino.

Il volantino può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.