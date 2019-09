Euronics lancia il nuovo volantino, parte lo 'Svuota Negozio'

Euronics annuncia oggi il lancio dello "Svuota Negozio", un nuovo volantino che propone anche il tasso zero senza interessi e senza spese, attivo fino al prossimo 27 Settembre. Le proposte come sempre abbracciano tante categorie, tra cui l'elettronica ed informatica. Vediamo insieme le migliori.

Partendo dai televisori, la smart tv TCL da 50 pollici 50EP640 può essere acquistata a 349,99 Euro, il 36,36% in meno rispetto ai 549,99 Euro di listino, ma troviamo in offerta anche l'LG 55UM7100 da 55 pollici Ultra HD 4K a LED, che passa a 449,99 Euro per un risparmio del 35,71% rispetto ai 699,99 Euro classici. Per coloro che sono alla ricerca di un televisore OLED, la Sony Bravia KD55AG8 da 55 pollici è disponibile in offerta a 1999 Euro, il 13,04% in meno rispetto ai 2299 Euro precedenti.

Tra gli sconti segnaliamo anche il Samsung Galaxy Tab S6, ad 829 Euro, mentre il Galaxy Tab S3 è disponibile a 399,99 Euro, il 50% in meno ai 799,99 Euro imposti dal produttore.

Per coloro che sono alla ricerca di smartwatch o indossabili, il Garmin VivoActive 3 può essere portato a casa a 199,99 Euro, il 28,57% in meno se confrontato al prezzo di listino. Huawei Watch GT invece passa a 149,99 Euro, con Huawei Band 2 Pro a 39,99 Euro.

Infine, tra gli smartphone segnaliamo Huawei P30 a 599,99 Euro e P30 Pro a 779,99 Euro.

Il volantino completo può essere consultato tramite questo indirizzo.