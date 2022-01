Euronics lancia gli sconti per il nuovo anno: offerte fino al 19 Gennaio 2022

"Anno nuovo, nuovi sconti". E' questo il titolo della nuova promozione Euronics attiva fino al 19 Gennaio 2022, che propone un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo PC, tablet, smartphone ed altri prodotti di contorno.

Partendo dai TV, l'LG OLED 55C1 da 55 pollici viene proposto a 1399 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il 77C1 da 77 pollici può essere acquistato a 3199 Euro, il 20% in meno dal prezzo di listino. Il Samsung Crystal UE50AU7170 da 50 pollici è disponibile a 499 Euro, con uno sconto del 29%, mentre il QE75Q70A da 75 pollici passa a 1799 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Samsung Galaxy A52s 5G è disponibile in offerta a 329,90 Euro, il 30% in meno dai 469,90 Euro imposti dal produttore, mentre lo Xiaomi 11T 5G 8/128GB è disponibile al prezzo di 439,90 Euro. Il Samsung Galaxy S20 FE, invece, viene proposto a 399 Euro, il 40% in meno dai 669 Euro di listino.

Tra i tablet, segnaliamo il Lenovo Tab P11 con smart charging station a 299 Euro, il 25% in meno rispetto ai 399 Euro di listino, mentre l'HP Victus viene proposto a 999 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente a questo indirizzo.