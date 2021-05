Euronics lancia gli 'Sconti Fino al 50%' con il nuovo volantino valido fino al 2 Giugno

Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che porta "Sconti Fino al 50%" con possibilità di effettuare il pagamento a rate con prima mensilità in programma in autunno. Le promozioni sono valide nei punti vendita del gruppo "Bruno", ma vediamo di cosa si tratta.

Tra gli smartphone, l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1109 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre iPhone 8 Plus da 128 gigabyte passa a 449 Euro, con un risparmio del 38% rispetto ai 698 Euro imposti dal produttore. Sono tanti anche gli smartphone Xiaomi in sconto: il Redmi Note 10 Pro, ad esempio, può essere acquistato a 279 Euro, mentre il Redmi Note 10S passa a 249 Euro.

Per quanto concerne i TV, invece, il Samsung UE65TU8500U da 65 pollici, a 699 Euro, 29% in meno rispetto ai 979 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche il TV LG OLED CX da 49 pollici, a 1299 Euro, con un risparmio del 19% rispetto ai 1599 Euro precedenti.

Le promozioni più corpose sono quelle che riguardano i pagamenti rateali, che propongono condizioni vantaggiose per coloro che intendono spalmare l'importo su più mensilità. Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito Euronics per tutti i dettagli sui volantini.