Euronics lancia gli 'Sconti a Sorpresa': sconti fino al 45% da oggi al 27 Aprile 2022

Con la scadenza del precedente volantino, Euronics lancia oggi gli “Sconti a sorpresa”, che propongono offerte fino al 45% su tantissimi prodotti da oggi al 27 Aprile 2022.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo il tv LG QNED da 65 pollici 8K 65QNED966PA, che viene proposto a 1499 Euro, il 50% in meno rispetto ai 2.999 Euro di listino, mentre l’OLED 55C1 da 55 pollici sempre di LG è disponibile a 1199 Euro, in calo del 37% rispetto ai 1999 Euro imposti dalproduttore. Interessante anche lo sconto sul Samsung qLED da 55 pollici QE55Q60A, che passa a 599 Euro, in calo del 45% dai 1099 Euro di listino.

Per quanto riguarda i PC, invece, il MacBook Pro da 13 pollici con processore M1 ed SSD da 256 gigabyte può essere acquistato a 1299 Euro: in questo caso il risparmio è del 12% se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1.479 Euro, mentre il Lenovo Legion5 da 15 pollici può essere acquistato a 1199 Euro, in calo del 20% rispetto ai 1499 Euro di listino.

Infine, segnaliamo tra gli smartphone il Samsung Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone a 399 Euro, il 30% in meno rispetto ai 599 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.