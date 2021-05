Euronics lancia lo 'Sconto Iva' solo per quattro giorni su tutti i prodotti d'informatica

Non c'è solo il nuovo volantino di Mediaworld tra le novità di questo weekend. Euronics infatti ha annunciato il lancio dello "SCONTO IVA", che sarà disponibile fino al 24 Maggio solo in alcuni punti vendita e propone una serie di promozioni su tantissimi prodotti d'informatica.

Ad essere interessati sono i punti vendita della catena NOVA, e come dicevamo poco sopra il volantino comprende davvero tanti prodotti, tra cui PC e laptop.

Il MacBook Air M1 con SSD da 1 terabyte viene proposto a 1288,69 Euro, 270 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro. In offerta troviamo però anche il Samsung Chromebook 4+, a 286,07 Euro: la variante in questione include il processore Intel Celeron N4000, 4 gigabyte di RAM, hard disk da 64 gigabyte, scheda grafica Intel Graphics 600 e schermo da 15,6 pollici.

Disponibili anche tanti monitor da gaming, tra cui il Lenovo Legion Y25 da 24,5 pollici, a 245,08 Euro rispetto ai 299 Euro, mentre il Samsung LF27T350FHUXEN da 27 pollici Full HD è disponibile a 138,52 Euro.

L'all-in-one ASUS Aspire C4 da 23,8 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte e sistema operativo Windows 10 è disponibile a 654,92 Euro.

Come sempre, consigliamo di consultare lo store locator sul sito di Euronics prima di rivolvervi al punto vendita più vicino.